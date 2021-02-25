الامارات تطور تقنيات انتاج الماء من الهواء لأغراض عسكرية

المستقلة/-وقع مجلس التوازن الاقتصادي في دولة الإمارات مذكرة تفاهم لتطوير تقنيات إنتاج الماء من الهواء لأغراض عسكرية مدنية.

وأوضح مجلس التوازن الاقتصادي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الخميس، أنه وقع مذكرة تفاهم مع شركة تروس سيز الهندسية السويسرية، لدعم خطط الشركة لتطوير تقنيات إنتاج الماء من الهواء.

وأكد مجلس التوازن الاقتصادي، أنه مستمر بدوره الأساسي في تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وألمح “توازن”، إلى أن هذه التقنية لشركة سيز السويسرية – والحاصلة على أكثر من أربع براءات اختراع – تتميز بتطورها التكنولوجي واستخدامها أحدث التقنيات الهندسية لإنتاج المياه من الهواء، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقع المذكرة كل من زعل زايد المنصوري، المدير التنفيذي للتطوير الصناعي في مجلس التوازن الاقتصادي و علي الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تروس سيز الهندسية، على هامش معرضي أبوظبي الدولي للدفاع “أيدكس 2021” والدفاع البحري “نافدكس 2021”.

وسيقوم مجلس التوازن الاقتصادي بموجب المذكرة، بدعم خطط شركة تروس سيز الهندسية لإنشاء وتصنيع مولدات إنتاج المياه من الهواء للمرة الأولى في دولة الإمارات.

وقال المنصوري، إن الاتفاقية تنبع من التزام مجلس التوازن الاقتصادي بدعم، وتمكين الشركات الوطنية العاملة في القطاعات الدفاعية والأمنية وتطوير قدراتها للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الامارات.

وأفاد علي الكثيري رئيس مجلس إدارة شركة تروس سيز الهندسية، بأن الشركة تخطط لإنتاج 3000 مولد بسعة 30 لترا في اليوم لكل واحد خلال الخمسة أعوام المقبلة.

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