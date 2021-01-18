الاعرجي يصف الانتخابات المبكرة (بالانتخابات المبررة ) لممارسة الأحزاب سطوتها
المستقلة/ سرى جياد/وصف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي الانتخابات المبكرة بانها انتخابات مبررة لممارسة الاحزاب سطوتها ودكتاتوريتها .
وقال الأعرجي في تغريدته على حساب تويتر “تأجيل الإنتخابات المبكرة إلى أن يكون موعدها المُزَعم الجديد قبل مدة لا تتجاوز ٦ أشهر عن موعدها الدستوريّ لا يعني أننا أمام انتخاباتٍ مبكرة بل انتخابات مُبرَّرَة لممارسة الأحزاب سطوتها ودكتاتوريتها وتجاوزها لإرادة شعبها.”
تأجيل الإنتخابات المبكرة إلى أن يكون موعدها المُزَعم الجديد قبل مدة لا تتجاوز ٦ أشهر عن موعدها الدستوريّ لا يعني أننا أمام انتخاباتٍ مبكرة بل انتخابات مُبرَّرَة لممارسة الأحزاب سطوتها ودكتاتوريتها وتجاوزها لإرادة شعبها.
— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) January 18, 2021
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