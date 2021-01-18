الاعرجي يصف الانتخابات المبكرة (بالانتخابات المبررة ) لممارسة الأحزاب سطوتها

المستقلة/ سرى جياد/وصف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي الانتخابات المبكرة بانها انتخابات مبررة لممارسة الاحزاب سطوتها ودكتاتوريتها .

وقال الأعرجي في تغريدته على حساب تويتر “‏تأجيل الإنتخابات المبكرة إلى أن يكون موعدها المُزَعم الجديد قبل مدة لا تتجاوز ٦ أشهر عن موعدها الدستوريّ لا يعني أننا أمام انتخاباتٍ مبكرة بل انتخابات مُبرَّرَة لممارسة الأحزاب سطوتها ودكتاتوريتها وتجاوزها لإرادة شعبها.”