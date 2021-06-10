الاسكان : انجاز مشروع مبنى التقييس والسيطرة النوعية في محافظة البصرة

المستقلة /- أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ، مشارفتها على انجاز مشروع مبنى التقييس والسيطرة النوعية في محافظة البصرة، لصالح وزارة التخطيط، مشيرة إلى أن شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية أنجزت نحو 94% من المشروع.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة في بيان تلقت المستقلة اليوم الخميس ، أن “مساحة المشروع تبلغ (3500) م2، ويتضمن انشاء اربعة ابنية وهي البناية الادارية والتي تضم مكاتب أدارية وقاعات، وبناية الصياغة وتضم مختبرات مخصصة لفحص المواد الثمينة، وبناية السيطرة وتضم مختبرات مخصصة لفحص المواد المتنوعة، وبناية الخدمات “.

وأضاف أن “المشروع يتضمن منظومات البدالة والانترنيت واطفاء الحرائق وتوليد الهواء المضغوط المطلوب للمختبرات”.