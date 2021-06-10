الاسكان : انجاز مشروع مبنى التقييس والسيطرة النوعية في محافظة البصرة

المستقلة /- أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ، مشارفتها على انجاز مشروع مبنى التقييس والسيطرة النوعية في محافظة البصرة، لصالح وزارة التخطيط، مشيرة إلى أن شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية أنجزت نحو 94% من المشروع.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة في بيان تلقت المستقلة اليوم الخميس ، أن “مساحة المشروع تبلغ (3500) م2، ويتضمن انشاء اربعة ابنية وهي البناية الادارية والتي تضم مكاتب أدارية وقاعات، وبناية الصياغة وتضم مختبرات مخصصة لفحص المواد الثمينة، وبناية السيطرة وتضم مختبرات مخصصة لفحص المواد المتنوعة، وبناية الخدمات “.

وأضاف أن “المشروع يتضمن منظومات البدالة والانترنيت واطفاء الحرائق وتوليد الهواء المضغوط المطلوب للمختبرات”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

النزاهة : ضبط مُعاملات قروضٍ لم يتمّ تسديدُ ‏مبالغها المُستحقَّة

اخر الاخبار

مدارس “قدموس” تقدم طرق مبتكرة للتعليم في ظلً الإغلاق بسبب كورونا

اخر الاخبار

ارتفاع حاد في اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الخميس

اخر الاخبار

تراجع أسعار الذهب بسبب ارتفاع الدولار قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي

اخر الاخبار

الرافدين : صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية

اخبار العراق

الداخلية : وجود جهات رقابية تتابع اجراءات اجهزة الشرطة خلال التحقيقات

اخبار العراق

نائب : امريكا بدأت تتحرك لتغيير البوصلة لصالحها من خلال تأجيل الانتخابات

اخبار العراق

نائب : امريكا بدأت تتحرك لتغيير البوصلة لصالحها من خلال تأجيل الانتخابات

اخبار العراق

محلل : حكومة الكاظمي منحت اقليم كردستان ضوء اخضر لانتهاك الدستور

اخبار العراق

الاسكان : انجاز مشروع مبنى التقييس والسيطرة النوعية في محافظة البصرة

اخبار العراق

التحالف الدولي : نجري تحقيق في حادثة الطائرة دون طيار في بغداد

اخبار العراق

طقس العراق : الأجواء صيفية مع إنخفاض طفيف بدرجات الحرارة

اخبار العراق

التربية تعلن استعدادها للأمتحانات النهائية لمرحلتي الابتدائي والثالث المتوسط

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط بسبب زيادة المخزونات الامريكية

رياضية

برشلونة يثق في قدرته على ضم هذا اللاعب

رياضية

نجوم ريال مدريد عرقلوا التعاقد مع كونتي

اخر الاخبار

فيديو.. أرملة سعيد صالح الثانية تكشف تفاصيل صادمة عن زواجهما