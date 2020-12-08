الاستخبارات : القبض على الارهابي مطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب

المستقلة / – القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على امر مفرزة مايسمى قاطع داقوق ضمن عصابات داعش الارهابية.

وذكرت الوكالة في بيان ان : الارهابي مطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب ومشترك بعدة عمليات ارهابية ضد قوات البيشمركة ، والاشراف على عدد من عمليات ارهابية اخرى ضد القوات الامنية والمواطنين في قضاء داقوق .

واضاف: تم استهداف وكره عام ٢٠١٥ في قرية البو محمد بالقضاء ذاته خلال ممارسة اعماله الارهابية من قبل طيران الجيش الأبطال وعلى اثرها تم بتر ساقة اليسرى .

واشار البيان الى : تدوين اقولة ابتدائيا” بالاعتراف وايداعة التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.