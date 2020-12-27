الاستخبارات : إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم داعش في كركوك

المستقلة /- أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم “داعش” بعد نصب “كمين محكم” ومداهمة منزله في ناحية شوان بمحافظة كركوك.

وقالت الوكالة، إن “مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد قادة داعش الإرهابي، والمطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، بالإضافة الى صدور عدة مذكرات قبض بحقه لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، لعمله بما يسمى آمر المفارز العسكرية لقواطع كركوك، ونينوى، والشرطة اللاإسلامية ضمن عصابات داعش، فضلا عن عمله بصفة جندي بما يسمى فرقة القادسية، وديوان البحث والتطوير”.

وأوضحت الوكالة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، أن “عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق للعمل المختص، ونصب كمين محكم ومداهمة منزله في ناحية شوان ضمن محافظة كركوك”، مشيرةً إلى “تم تدوين أقواله بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.