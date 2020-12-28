الاستخبارات : إحباط عملية لسرقة النفط الخام في البصرة

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المستقلة /- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عن إحباط عملية لسرقة النفط الخام في محافظة البصرة.

وقالت الوكالة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، إنه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات البصرة من إحباط عملية لسرقة النفط الخام من خلال خرق على الانبوب الناقل (١٥ عقدة) للمادة اعلاه”.

وأضافت أن عملية السرقة كانت لتتم “من خلال ربط صمام على الانبوب متصل به انبوب بلاستيكي ممتد داخل شق حوالي (١٠سم) من مكان الخرق لتسهيل عملية التهريب”.

وأكدت وكالة الاستخبارات في بيانها أنه “تم اجراء اللازم وصيانة الخرق من قبل الجهات المختصة”.

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