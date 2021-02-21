الاردن يمدد العمل بالتعليم عن بُعد بالجامعات

المستقلة /- اصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغ رقم (23) لسنة 2021 بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020.

وبموجب البلاغ، تعتمد طرق وأساليب التعليم غير التقليدية أو التعليم عن بعد في جميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة حتى نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2020/2021 ونهاية الفصل الثاني للعام الجامعي 2020/2021، باستثناء الحالات التي يقرر فيها وزير التربية والتعليم أو مجلس التعليم العالي، حسب مقتضى الحال، استخدام أساليب التعليم التقليدية في بعض التخصصات شريطة التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بوضع الكمامة.

 

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