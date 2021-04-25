الاردن يكشف مصير مهرجان جرش

المستقلة /- قال وزير الثقافة علي العايد، خلال زيارة تفقدية لمركز جرش الثقافي الذي بلغت نسبة إنجازه 51،9% إن استئناف إقامة مهرجان جرش مرهون بتحسّن الوضع الوبائي في الأردن، مؤكداً أن الوزارة جاهزة لجميع الخيارات حول إقامته، وبث الروح الإيجابية بين أبناء المجتمع بسبب ما تركته جائحة كورونا من أثر على الجميع.

ويذكر أن وزارة الثقافة كانت قد جمدّت فعاليات مهرجان جرش في عام 2020، بسبب إنتشار فيروس كورونا وقتها، حيث تم افتتاح واختتام الفعاليات خلال ساعة دون جمهور مع الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية.

ويشمل المركز الثقافي، الذي زاره العايد، مسرح مجهز بكافة أنظمة الإضاءة والصوت ومكتبة وقاعة متعددة الأغراض وثمانية قاعات لاستخدامات مختلف أنواع الفنون وقاعة عرض وصالة استقبال كبار الزوار ومكاتب إدارية لمديرية ثقافة جرش وإدارة المركز وكافة المرافق الخدمية.