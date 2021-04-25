الاردن يكشف مصير مهرجان جرش

المستقلة /- قال وزير الثقافة علي العايد، خلال زيارة تفقدية لمركز جرش الثقافي الذي بلغت نسبة إنجازه 51،9% إن استئناف إقامة مهرجان جرش مرهون بتحسّن الوضع الوبائي في الأردن، مؤكداً أن الوزارة جاهزة لجميع الخيارات حول إقامته، وبث الروح الإيجابية بين أبناء المجتمع بسبب ما تركته جائحة كورونا من أثر على الجميع.

ويذكر أن وزارة الثقافة كانت قد جمدّت فعاليات مهرجان جرش في عام 2020، بسبب إنتشار فيروس كورونا وقتها، حيث تم افتتاح واختتام الفعاليات خلال ساعة دون جمهور مع الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية.

ويشمل المركز الثقافي، الذي زاره العايد، مسرح مجهز بكافة أنظمة الإضاءة والصوت ومكتبة وقاعة متعددة الأغراض وثمانية قاعات لاستخدامات مختلف أنواع الفنون وقاعة عرض وصالة استقبال كبار الزوار ومكاتب إدارية لمديرية ثقافة جرش وإدارة المركز وكافة المرافق الخدمية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

زغير : القوة الجوية سيفقد عدد من لاعبيه امام الشارقة الاماراتي

اخر الاخبار

الاردن يكشف مصير مهرجان جرش

اخبار العراق

مستشار الكاظمي يدعو الى تحويل الشركات العامة إلى عامة مساهمة

اخر الاخبار

عادة شائعة تتسبب بتدمير محرك السيارة

اخبار العراق

مصرف الرافدين يعلن استمراره منح سلف الموظفين عبر فروعه

اخر الاخبار

فيديو اشارة طلب المساعدة يحقق ملايين المشاهدات

اخر الاخبار

طريقة سحرية تقلل تكاليف كهرباء المكيفات بنسبة 80%

اخر الاخبار

طريقة سحرية تقلل تكاليف كهرباء المكيفات بنسبة 80%

اخر الاخبار

سيناريو شبيه بكورونا.. فيروس جديد ربما يتحول إلى جائحة

اخر الاخبار

أسباب ألم الذراع بعد تلقي لقاح كورونا وطرق تخفيفه

اخر الاخبار

إثيوبيا تتجاهل تحذيرات مصر والسودان: سنقوم بالملء الثاني

اخبار العراق

استقرار حذر في سعر صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الاحد

اخر الاخبار

بايدن يعترف بإبادة الأرمن

اخبار العراق

شرطة دهوك : مقتل امرأة بنزاع على قطعة أرض في قضاء شيخان

اخبار العراق

وزير العمل : وجود 29 الف عامل بنغالي يعملون في مصطفى كربلاء ومجمع بسماية

اخر الاخبار

العراق يعلن التزامه بمخرجات الجولة الثالثة للحوار

اخبار العراق

مفوضية حقوق الانسان تدعو إلى اقالة وزير الصحة ووكلاءه واحالتهم للتحقيق