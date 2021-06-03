الاردن يستلم شحنة جديدة من لقاح “أسترازينيكا”

المستقلة /- تسلم الأردن شحنة جديدة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19، والتي تعد الثالثة التي تصل الأردن، وذلك بواقع 146 ألف جرعة، وبالتعاون والتنسيق بين وزارة الصحة ومبادرة “كوفاكس” العالمية، التي تعمل بالتعاون مع الحكومات والمصنعين حول العالم لضمان توفير لقاحات كوفيد-19 لمختلف الدول سواء من الدول ذات الدخل المرتفع وذات الدخل المنخفض، بقيادة مشتركة من كل من تحالف ابتكارات التأهب الوبائي CEPI، والتحالف الدولي للقاحات GAVI، وإلى جانبهما شبكة واسعة من منظمات الصحة العالمية.

وقال وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري إن الأردن من أوائل الدول المتلقية للدفعة الثالثة من اللقاحات ضمن مبادرة كوفاكس في الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي نتطلع من خلاله لرفد الخطة الوطنية المتعلقة بشراء اللقاحات وتوزيعها، ورفع عدد الجرعات المعطاة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى 3 ملايين جرعة في نهاية شهر حزيران 2021 خاصة في ظل الإقبال الذي تشهده منصة تطعيم كوفيد-19، مما سيسهم في تسهيل إعادة الحياة إلى ملامحها الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه، قال المدير العام لشركة “أسترازينيكا – الأردن”، د. عبدالكريم الديسي: “إدراكاً للحاجة الملحة للحصول على لقاح آمن وفعال للتصدي لفيروس كورونا والقضاء عليه، تعاونت “أسترازينيكا” في نيسان 2020 مع جامعة أكسفورد لإحداث تغيير ملموس في مسار الوباء من أجل إنقاذ الأرواح. نلتزم وجميع الأطراف المعنية بتوفير اللقاح على نطاق واسع وعادل في جميع أنحاء العالم، وبدون ربح خلال فترة الوباء.”

وأضاف الديسي بالإشارة إلى مخزون لقاح “أسترازينيكا” وعملية توفيره بالقول: “لقد ساعد لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19 في إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح والحيلولة دون دخول عشرات الآلاف للمستشفيات منذ بداية العام الحالي 2021. وقد تم توزيع أكثر من 400 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” على أكثر من 165 دولة، وذلك من خلال الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، وعبر مرفق كوفاكس.”