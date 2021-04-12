الاردن : لا موائد إفطار عند صلاة المغرب

المستقلة /- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة الاثنين، إن قضية اغلاق المساجد تتعلق بتوصيات تأتي من الجهات الطبية بظل تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المساجد ليست مغلقة بالكامل وانما تقام بعض الصلوات بها.

واضاف خلال حديثه لبرنامج صوت المملكة أن فتح المساجد عند صلاة المغرب يقتصر على الصلاة فقط دون تجمعات واقامة الموائد، موضحا أنه لا يوجد ما يمنع تقديم موعظة قصيرة بعد الصلاة.

وفي حديثه عن صلاة الجمعة قال إن الصلاة تقام في الأردن تحقيقا واظهارا لشعيرة الجمعة وذلك عند اقامتها من قبل عدد محدود.

وبين الخلايلة : “كل شيء خاضع للدراسة وصلاة الجمعة خاضعة للدراسة في الاسابيع القادمة حسب طبيعة الوضع الوبائي وتوصية الجهات الطبية” .

وفيما يتعلق بصلاة التراويح قال إنها سنة مؤكدة، والقرار في الأردن هو إقامتها في البيوت.

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