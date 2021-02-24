الاردن : بلاغ جديد بعودة حظر الجمعة

المستقلة /- سيصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة ، الأربعاء ، البلاغ الرقم 24 لسنة 2021 بالاستناد إلى أحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020 ، بحسب صحيفة الرأي.

وسيلغي القرار البلاغ رقم 19 لسنة 2020 والبند أولا من البلاغ رقم 20 لسنة 2020.

وسيشمل القرار

** يحظر تنقل الأشخاص وتجاولهم في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع.

** يسمح للمواطنين بالتجوال سيرا على الاقدام لمدة ساعة واحدة لاداء صلاة الجمعة وفقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة ويفوض وزير الاوقاف بتحديد وقت بدء ساعة التجوال وانتهائها.

** يحظر تنقل الاشخاص وتجوالهم في مناطق المملكة جميعها في باقي أيام الأسبوع من الساعة العاشر ليلا وحتى السادسة صباحا.

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