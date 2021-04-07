الاردن : الحظر الشامل يوم الجمعة مستمر في رمضان

المستقلة /- قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن الأرقام تشير إلى بداية النزول بالمنحنى الوبائي.

وأوضح في حديث تلفزيوني، أن الموجة الثانية كانت أعنف وأعلى بـ30% من حيث عدد الإصابات عن الموجة الأولى.

وأشار إلى أن من أصيب بكورونا ليس محصنا من الإصابة مرة أخرى، لافت إلى أن الأطفال أقل نقلا لعدوى الفيروس.

وأكد أن الاستعدادات تجري وكأننا نعيش مع فيروس كورونا لفترات طويلة من خلال تعزيز القطاع الصحي وجهوزيته والعمل على إيصال المطاعيم لتوفير نوع من السيطرة والتخفيف من حدة الوباء.

وحول الحظر الشامل في رمضان، أوضح الدكتور الهواري، بأن الحظر الشامل يوم الجمعة مستمر، موضحًا أنه يؤثر صحيا على المنحنى الوبائي وضرره الاقتصادي أقل من الأيام الأخرى، مؤكدا أن ما تقدمه الحكومة على الإعلام هو الحقيقة العلمية.

ونوه بأنه اجتمع مع دائرة الإفتاء قبل عدة أيام شارحا الحالة الوبائية لهم، وطمأن بأن هناك قرارات جيدة سيسمعها الأردنيون قريبا حول أداء الصلوات في المساجد تحقق التوزان مع الصحة.

ولفت إلى حزمة من القرارات الحكومية يتم دراستها في الوقت الحالي، راجيا الالتزام من الجميع لنصل إلى ما نريد.

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