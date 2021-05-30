الاردن : أكثر من 1.41 مليون شخص تلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

المستقلة /- تلقى أكثر من 1.41 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما حصل نحو 490 ألفا على الجرعة الثانية من المطعوم في الأردن، وفق المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يوم امس السبت.

وقال المركز في بيان، إن “إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بلغ 1412419 شخصا”، في حين أن “مجموع الحاصلين على الجرعة الثانية من المطعوم وصل إلى 491816 شخصا”.

وبلغ عدد المسجلين على المنصة التي خصصتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح، 2358569 شخصا، بحسب المركز.