الاتحاد الوطني : وفد الكردي سيزور بغداد لانهاء الاتفاق حول موازنة 2021

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المستقلة/-كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ، عن عزم الوفد الكردي زيارة بغداد خلال الايام القليلة المقبلة، مبينا ان الوفد سينهي الاتفاق بشان موازنة 2021.

وقال السورجي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان ” الوفد الكردي عاد من بغداد بعد اجراء سلسلة من المفاوضات ناجحة جدا وقضى عطلة راس السنة في كردستان ثم يعاود مفاوضاته في العاصمة خلال الايام القليلة المقبلة”.

واضاف السورجي ان “الوفد اتفق على موازنة اربيل بعد تعهده بتسليم 460 الف برميل من نفط الاقليم يوميا الى بغداد فضلا عن 50% من واردات المنافذ الحدودية وغيرها مقابل منح بغداد 900 مليار شهريا كمستحقات للاقليم ورواتب”.

وتابع ان “المباحثات المقبلة ستدور بشان مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم والاجراءات الفنية والتنفيذية والضامنة للاتفاق”.

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