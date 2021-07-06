الاتحاد الفلسطيني ينتقد قرار برشلونة

المستقلة/- استنكر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قرار فريق برشلونة الإسباني خوض مباراة ودية مع نادي بيتار الإسرائيلي في القدس، داعيا إياه لإعادة النظر في قراره.

وأعلن برشلونة عن إقامة مباراة ودية أمام فريق بيتار في الرابع من أغسطس/آب المقبل بالقدس.

ونشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانا عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، يستنكر فيه قرار نادي برشلونة خوض مباراة ودية أمام نادي بيتار الإسرائيلي في مدينة القدس، وذلك يوم 4 أغسطس/آب المقبل، مطالبا النادي الإسباني إعادة النظر في اختيار المكان المقرر لإجراء المباراة.

وأكد البيان على احترامه حق اتحادات وأندية كرة القدم في لعب مباريات ودية مع أية أندية تختارها، تحت مظلة أي اتحاد، ولكنه أشار إلى حقيقة أنه، ومن خلال لعب المباراة في الجزء المحتل من القدس، سيكون نادي برشلونة قد انتهك بشكل مباشر حقوق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، لأن القدس الشرقية لا تقع ضمن اختصاص اتحاد كرة القدم الإسرائيلي الذي ينتمي إليه نادي بيتار، وفقا لما جاء في البيان.

وفيما يلي النص الكامل لبيان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن قرار فريق برشلونة الإسباني خوض مباراة ودية مع نادي بيتار الإسرائيلي، في القدس:

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