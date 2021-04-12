الاتحاد الآسيوي يعلن موقف “الفار” في دوري الأبطال

المستقلة/- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن عدم استخدام تقنية حكم الفيديو الـVAR، في مسابقة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وكان الاتحاد الآسيوي استخدم في الموسم الماضي تقنية حكم الفيديو المساعد بداية من دور الـ8 لدوري أبطال آسيا 2020 لأول مرة.

وجاؤ ذلك بعد أن رفض الاتحاد القاري مقترح بتطبيق التقنية في النسخة التي سبقتها من البطولة.

وتشهد النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا مشاركة فريقين من الدوري العراقي الممتاز هما القوة الجوية والشرطة.

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