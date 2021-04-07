الإمارات تصدر عملة ورقية جديدة لهذا السبب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تعتزم السلطات المصرفية في دولة الإمارات إصدار عملة ورقية جديدة، وذلك في إطار استعدادات الدولة للذكرى الخمسين لتأسيسها.

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وافق على الإصدار الثالث والجديد للعملة الورقية، بما يتناسب مع استعدادات الدولة “لعام الخمسين”.

وأوضحت الوكالة أن الإصدار الجديد من العملة يتميز باحتوائه على أحدث العلامات الأمنية في طباعة العملات الورقية، وفق معايير عالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المصرف، الذي تراسه اليوم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، في قصر الوطن.

وحضر الاجتماع عبدالرحمن صالح آل صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحافظ المصرف المركزي وجميع أعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجـة على جدول الأعمال، وأبرزها مذكرة مقدمة من دائرة الرقابة على البنوك، تضمنت مقترحات بشأن الأنشطة المالية والسياسات الخاصة بترخيص المؤسسات المالية، إضافة إلى مذكرة حول إجراءات الإنفاذ المتخذة ضد المنشآت المخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي.

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