الإمارات.. السجن 14 عاما لمتهمين خليجيين انتحلوا صفة رجال أمن

المستقلة/-أحمد عبدالله/ بعد انتحال 3 أشخاص لصفة رجال تحريات وسرقة أموال وهواتف شخصين (آسيويين) في الطريق العام بالإكراه في الإمارات، قضت محكمة الفجيرة بالسجن 14 عاما للمتهمين الخليجيين.

وفي التفاصيل ووفقا لـ ”الإمارات اليوم“ فإنه وفي القضية الأولى، قدم آسيوي بلاغا في مركز الشرطة، يفيد بتعرضه للاختطاف من قبل ثلاثة (خليجيين)، أوهموه بأنهم رجال أمن، وركب معهم سيارة، واتجهوا به إلى منطقة بعيدة، واعتدوا عليه بالضرب، وسرقوا هاتفه وحافظة نقوده.

فيما أكد مجني عليه آخر، في قضية منفصلة، أن المتهمين طلبوا منه الركوب معهم في السيارة، بعدما أوهموه بأنهم رجال أمن، واصطحبوه إلى منطقة بعيدة، وقاموا بتفتيشه واستخراج جميع ما يملكه، وسرقته، وفروا هاربين.

وتمكنت الأجهزة الشرطية من ضبط أحد المتهمين، فيما لايزال متهمان هاربين، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنايات.

وأقر المتهم الأول في التحقيقات بأنه كان مع المتهمين الثاني والثالث ليلا، وكانوا جميعا في مركبته، ولا يعلم قيام المتهمين الثاني والثالث بالسرقة أو الاعتداء على المجني عليهما، إذ شاهدهما يضربان شخصا ويقيدان حريته.

وقام شقيق المتهم الأول بتسليم مركبة المتهم إلى الجهات المختصة، وبعد فحصها تبين وجود محفظة أحد المجني عليهما بداخلها.

وأنكر المتهم أمام المحكمة التهم المنسوبة إليه، قائلا إن ”المتهمين الهاربين طلبا منه توصيلهما، ولا يعرف شيئا عن موضوع السرقة“.