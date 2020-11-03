الإعلان عن قائمة منتخب الأردن لمواجهتي العراق وسوريا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن فيتال بوركلمانز، مدرب منتخب الأردن، عن قائمة ضمت 30 لاعبا استعداداً للدخول في معسكر تدريبي بمدينة دبي الإماراتية، في فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويعسكر منتخب النشامى في دبي خلال الفترة من 8 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويتخلل معسكره مواجهة العراق وسوريا وديا يومي 12 و16 من الشهر الحالي.

وضمت القائمة كل من عامر شفيع، أحمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، محمود الكواملة، طارق خطاب، يزن العرب، أحمد الزغير، رواد أبو خيزران، مهند خيرالله، فراس شلباية، إحسان حداد، سالم العجالين، محمد الدميري، نور الروابدة، بهاء عبد الرحمن، خليل بني عطية، صالح راتب، فضل هيكل، وسيم الريالات، محمود مرضي، عبيدة السمرية، موسى التعمري، يوسف أبو جلبوش، أنس العوضات، ياسين البخيت، عدي الصيفي، محمد العكش، علي علوان، بهاء فيصل وحمزة الدردور.