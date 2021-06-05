الإعلامي المصري معتز مطر يرحل من قناة “الشرق” وتركيا فى هذا الموعد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن الإعلامي المصري معتز مطر رحيله عن فضائية “الشرق” التي تبث من إسطنبول، فيما كشفت مصادر مطلعة أنه قد يغادر تركيا خلال شهر.

وقال مطر في فيديو بثه على صفحته على مواقع التواصل، إنه رحل وفريقه رسميا من الفضائية، مضيفا: “بعد 7 سنوات نحمل عصانا ونرحل”.

ولم يعلن المذيع وجهته الإعلامية القادمة، لكن قناة “العربية ” نقلت عن مصادر، أن إدارة القناة رفضت استمرار برنامج المذيع بنفس سياسته القديمة التي تنتقد السلطات المصرية، التزاما بتعليمات السلطات التركية بتخفيف حدة الخطاب الإعلامي ضد مصر.

وكانت السلطات التركية قد طلبت تقييد قنوات فضائية تابعة للإخوان المسلمين، التي تبث من إسطنبول ومنع انتقادها لمصر، على خلفية إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

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