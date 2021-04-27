الإعلامية المصرية بوسي شلبي .. أمنية حياتها هي الموت

المستقلة /- كشفت الإعلامية المصرية بوسي شلبي عن أمنيتها خلال الفترة الراهنة، فقالت إنها تتمنى الموت كونها تعيش في حالة من الحزن منذ رحيل زوجها الفنان المصري محمود عبد العزيز.

وأضافت بوسي شلبي، في تصريحات تلفزيونية خلال مقابلة لها عبر برنامج ”شيخ الحارة والجريئة“، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، أن أمنية حياتها هي ”الموت“.

وتابعت بوسي شلبي، في رسالة وجهتها للراحل محمود عبدالعزيز: ”روحي راحت من بعد إنت ما رحت.. أنا عايشة من غير روح.. من ساعة ما مشيت وسبت الدنيا وأنا تعبانة ومش سعيدة“.

وأردفت بوسي شلبي قائلة: ”وأمنية حياتي بجد أموت وأجيلك، لأنك وحشتني قوي“.

وتحدثت بوسي شلبي عن علاقتها بالقبور وسبب حبها لزيارتها، معقبة: ”كل اللي بحبهم في القبور، وأسعد وقت أقضيه في حياتي زيارة القبور“.

وبينت الإعلامية المصرية أنها تعتبر زيارة القبور راحة نفسية وأفضل من أي طبيب نفسي، حيث تابعت: ”لو الجو حرارته نار بأحس إنهم بيبوسوني، محمود بيبوسني، وماما باستني على خدي..“.

واستطردت تقول: ”برتاح جدا وبكلمهم وآخد لهم أكل والحاجات اللي بيحبوها.. القبور دي متعة نفسية مش محتاجة دكتور نفساني“.

 

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