الإصابة تبعد جلال حسن عن مواجهتي كوريا الجنوبية وإيران

المستقلة/- أثبتت الفحوصاتُ الطبيّة التي أجريت لحارسِ منتخبنا الوطني (جلال حسن) عن تعرضه لتمزقٍ في الغضروف الهلالي سيغيب من خلاله عن مباراتي منتخبنا الوطني أمام كوريا الجنوبية وإيران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

واشتكى الحارس (جلال حسن) من ألمٍ في الركبةِ في معسكر المنتخب في تركيا، قبل أن يكشف فحص الرنين المغناطيسي عن تعرضه إلى تمزقٍ بالغضروف الهلالي الوحشي للركبة اليسرى، ويحتاج إلى عمليةِ تنظيف الغضروف بالناظور ، وسيغيب عن الملاعب لمدةِ شهرين تقريباً.

ووجهَ الملاكُ التدريبي لمنتخبنا الوطني الدعوةَ لحارس نادي القوة الجوية (محمد صالح) ليحلَ محل الحارس (جلال حسن).