الإصابة تباغت ديمبيلي مجددا

(المستقلة) أعلن نادي برشلونة الإسباني تعرض لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي مرة أخرى، وذلك بعد نهاية مباراة قادش في الدوري الإسباني.

وشارك ديمبيلي في خسارة البارسا 1-2 أمام قادش، مساء السبت، في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

ونشر برشلونة بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قال فيه إن عثمان ديمبيلي أصيب بتشنج في العضلة الباطنية للفخذ الأيمن.

وحسب بيان النادي فإن اللاعب يعاني من آلام قوية على مستوى مكان الإصابة، ولا يمكن معرفة مدة غيابه في الوقت الحالي.

وأضاف النادي أن غياب ديمبيلي عن الفريق سيكون حسب استجابته للعلاج الطبيعي الذي سيخضع له في الأيام المقبلة، وعلى أساسه سيتحدد مدة الغياب وعدد المباريات.

وحسب بعض التقارير الصحفية، سيغيب اللاعب الفرنسي صاحب الـ23 عاما عن صفوف برشلونة مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن 3 أسابيع كحد أقصى لمدة الإصابة.