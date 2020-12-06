الأولمبية الدولية والمجلس الآسيوي يحددان موعداَ للاجتماع مع رعد حمودي

المستقلة / – حددت اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي يوم الخامس عشر من شهر كانون الأول الجاري، موعداَ للاجتماع مع رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية على هامش مؤتمر المجلس الأولمبي الآسيوي الذي سيعقد في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة ( ١٤ – ١٦ ) من هذا الشهر.

جاء ذلك عبر رسالة تلقاها حمودي أمس السبت.

وستجري خلال الاجتماع مناقشة الاجراءات المطلوبة اللاحقة لقرار المكتب التنفيذي للأولمبية الدولية، المتضمن إلغاء نتائج المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للأولمبية العراقية والذي أقيم في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني الماضي.

وفيما يلي مضمون الرسالة:

5/كانون الأول/2020

عزيزي السيد رعد حمودي

رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية

نشكر لكم تواصلكم..

بات من المؤكد إستعداد اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي للاجتماع بك في مسقط خلال إقامتك للمدة (14-16) من كانون الأول 2020.

نعلمكم بأن اللجنة الأولمبية الدولية ستحضر الاجتماع عبر برنامج (زوم Zoom) بينما سيكون بالحضور الشخصي المباشر مع المجلس الأولمبي الآسيوي.

سنوافيكم قريباً بتأريخ وتوقيت الاجتماع.

شكراً لكم..

حسين المسلم

المدير التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي