الأهلي يحصد “العاشرة” في دوري أبطال أفريقيا

المستقلة/- اقتنص الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بفوز سهل على حساب منافسه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة (3-0) على ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء المغربية في نهائي البطولة.

تقدم الأهلي بهدف عن طريق مهاجمه محمد شريف في الدقيقة 53 وأضاف محمد مجدي أفشة الثاني (64)، ثم سجل عمرو السولية الهدف الثالث (74) من عمر المباراة.

وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب هابي ماشيان، لاعب فريق كايزر تشيفز في الدقيقة 45+2، بعد تدخل عنيف ضد أكرم توفيق لاعب الأهلي وهو ما تأثر به الفريق الجنوب أفريقي، بشكل واضح في الشوط الثاني.

وحافظ الأهلي على اللقب وحصده للمرة الثانية على التوالي، بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي أحبط مفاجأة كايزر تشيفز بقيادة المدرب الاسكتلندي ستيوارت باكستر باقتدار.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاهد.. والد حلا شيحة يبكي على الهواء.. والفنانة تهاجمه

اخر الاخبار

فيديو وصور.. “بطريقة رومانسية” ريا أبي راشد وزوجها يحتفلان بعيد زواجهما

اخر الاخبار

فيديو وصور.. ليندسي لوهان تتصدر تويتر بعد زيارتها لبنان

الاخبار

الكهرباء …التبريرات والاسباب والحلول

اخر الاخبار

قائمة جوائز مهرجان كان السينمائي 2021

ثقافة وفنون

“من داخل العمليات” رسالة مؤثرة من أحمد العوضي لزوجته ياسمين عبد العزيز

رياضية

تغييرات جذرية تنتظر كرة القدم برعاية الفيفا

رياضية

تغييرات جذرية تنتظر كرة القدم برعاية الفيفا

اخر الاخبار

تعليق صادم من حلا شيحة بعد شطبها من نقابة المهن التمثيلية

اخر الاخبار

الداخلية المصرية تكشف حقيقة ضبط سيارة محملة بحمير نافقة قبل بيعها 

اخر الاخبار

حرب كلامية بين إلهام الفضالة وهيا الشعيبي

رياضية

بيل يتسبب في أزمة جديدة داخل ريال مدريد

اخر الاخبار

بشار الأسد يؤدّي اليمين الدستورية لولاية رابعة

رياضية

يوفنتوس يحدد بديل كريستيانو رونالدو

اخر الاخبار

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أوروبا

اخر الاخبار

الأنبار.. بحاجة الى معلم تأريخي يزّين واجهتها

اخر الاخبار

العسومي يدعو إلى إنشاء شبكة برلمانية عربية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار