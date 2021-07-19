الأهلي المصري يعتلي تصنيف أفضل الأندية العربية

المستقلة/- واصل الأهلي المصري كتابة التاريخ على كل المستويات، من خلال الإنجازات التي يحققها سواء داخل الملعب أو خارجه.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية تواليا، وذلك على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0 في النهائي الذي أقيم، مساء السبت، في ملعب “محمد الخامس” بالمغرب.

وبعد يومين فقط من التتويج، نشر موقع “footballdatabase” تصنيفا جديدا لجميع الأندية حول العالم، حيث قفز الأهلي إلى المركز الـ25 عالميا.

الأهلي حصد 1759 نقطة، ليحتل ليقفز 41 مركزا في التصنيف، ويتفوق على عدة أندية أوروبية كبرى، مثل توتنهام هوتسبير الإنجليزي الذي حل في المركز الـ33 بـ1744 نقطة.

ويبقى الأهلي هو صاحب المركز الأول على المستويين الأفريقي والعربي، حيث يتفوق أفريقيا على غريمه التقليدي الزمالك، الذي يحتل المركز الـ135 عالميا بـ1580 نقطة.

وعلى المستوى العربي، تفوق الأهلي على الهلال السعودي، الذي يحتل المركز الـ84 عالميا بـ1630 نقطة.

ويحتل ناديا الدحيل والسد القطريان المركزين الثالث والرابع عربيا، والـ115 والـ131 عالميا على الترتيب، فيما يأتي الزمالك في المركز الخامس.

يُذكر أن بايرن ميونخ الألماني يعتلي صدارة التصنيف عالميا بـ2052 نقطة، يليه مانشستر سيتي الإنجليزي بـ1982 نقطة، ثم إنتر ميلان الإيطالي بـ1944 نقطة، وريال مدريد الإسباني بـ1937 نقطة، وتشيلسي الإنجليزي بـ1925 نقطة.

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