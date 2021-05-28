الأمير هاري يفجر مفاجأة ثقيلة من نوعها

المستقلة /- حياة طويلة في العلاج في سلسلة وثائقية ستقدمها المقدمة أوبرا وينثري بعنوان ” ذا مي يو كانت سي” , مع الأمير هاري.

بدأ بالتحدث بالتفصيل عن الذكريات المؤلمة التي كان يعيشها في طفولته بسبب وفاة والدته الأميرة ديانا قبل 24 عام .

أضاف انه في عمر 27 الى 32 كان كابوسا في حياته , اذ كان يصاب بنوبات هلع وقلق شديد , وفي محاولة منه للتخلص من نوبات القلق , كشف أنه كان يتعاطى الكحول بكثرة فقال ” كنت أشرب الكحول في ليلة الجمعة أو السبت على مقدار من الشراب يكفي لأسبوع , ليس للمتعة كنت أجدها في ذلك , ولكن في محاولة يائسة للهرب من شئ ما .

خلال اللقاء تحدث عن رحلته مع العلاج النفسي قبل 4 أعوام حين بدأت علاقته مع زوجته “ميجان ماركل” قائلا ” سرعان ما أدركت أنه اذا كانت هذه العلاقة ستنجح فسوف يتعين علي التعامل مع الماضي ,لأني كنت غاضبا ليس منها , بل هناك غضب ” واتهم عائلته الملكية بالأهمال التام .