الأسد يوجه كلمة للسوريين مساء اليوم

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد سيتوجه بكلمة مساء متلفزة مساء اليوم إلى الشعب السوري

وأوضحت الرئاسة أن الكلمة يوجهها الأسد بمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية، وأنها ستبث عبر الشاشات المحلية ومنصات رئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي في تمام الثامنة مساء.

وكان الأسد فاز بولاية جديدة نتيجة الانتخابات التي جرت أول أمس بنسبة 95.1 في المئة من أصوات الناخبين الذين شاركوا في التصويت، وتجاوز عددهم 14 مليون ناخب، من أصل أكثر من 18 مليونا يحق لهم التصويت داخل البلاد وخارجها.

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