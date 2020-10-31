الأزمة مستمرة.. النجف يدرس الانسحاب من الدوري العراقي
(المستقلة) – يدرس نادي النجف الانسحاب من الدوري العراقي الممتاز، وكافة المسابقات التي تنظمها الهيئة التطبيعية بالاتحاد، على خلفية أزمة مباراة نفط الوسط.
أزمة الزمان والمكان
قررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية اعتبار فريق النجف خاسرا أمام فريق نفط الوسط، وذلك لتخلفه عن حضور المباراة التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت في تمام الساعة الثانية ظهراً على ملعب كربلاء الدولي ضمن الجولة الثانية للدوري الممتاز.
وكان من المفترض أن تقام المباراة على ملعب النجف أمس الجمعة، لكن الهيئة التطبيعية بالاتحاد العراقي لكرة القدم أصدرت تنويها (الخميس) بنقل المباراة إلى ملعب كربلاء الدولي، وإقامة المباراة يوم السبت.
وحضر فريق النجف الى ملعب النجف القديم، بتواجد طاقم تحكيمي اتفقت معه إدارة النادي، وفي حال عدم حضور فريق نفط الوسط للملعب يعتبر النجف نفسه فائزا بالنقاط الثلاث.
اعتراض رسمي
وقال رضوان الكندي، رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي: “سنعقد اجتماعا مهما عصر هذا اليوم لاتخاذ القرار الذي نراه مناسبا ردا على القرارات الظالمة والتعسفية التي صدرت من التطبيعية ضد النادي”.
وأضاف: “التطبيعية حاولت المراوغة ورد اعتراض النادي حول إشراك نادي الديوانية لاعبا مسجلا خارج الفترة المحددة لتسجيل اللاعبين وبعد غلق فترة الانتقالات الصيفية، وبعد ذلك جاء قرارها بنقل مباراة فريقنا أمام فريق نفط الوسط التي كان من المقرر اقامتها يوم أمس الجمعة في النجف الأشرف إلى ملعب كربلاء، بادعاء عدم حصول ملعب النجف على الترخيص”
وتابع “هذا الادعاء غير صحيح ويدحضه الواقع، حيث أن ملعب النادي مرخص حسب قرارات لجنة التراخيص في العام الماضي التي زارت الملعب 3 مرات وأقرت بصلاحيته لإقامة المباريات الرسمية”.
وواصل: “لجنة التراخيص الحالية على لسان رئيسها د. حسين فلامرز أقرت اعتماد الملاعب المرخصة في الموسم الماضي لاستثناء العراق من التراخيص في هذا الموسم، كما أكد ذلك السيد رئيس اللجنة لأكثر من مرة في تصريحاته للقنوات الفضائية”.
واستمر: “حاولت إدارة نادينا وبتدخل عدد من المسؤولين ومنهم السيد لؤي الياسري محافظ النجف الأشرف وبعض أعضاء مجلس النواب العراقي خلال اليومين الماضيين الوصول لحل مرضي لهذا الإشكال، لكن واجهت موقفا متزمتا وإصرارا غريبا من الهيئة التطبيعية على موقفها الرافض لجميع محاولاتنا بالتوصل لحل يرضي جميع الأطراف”.
وأردف: “الإصرار كان واضحا على الحاق الضرر بنادينا بشكل غريب لم يكن مألوفا في الساحة الرياضية حتى في العهود الغابرة، وعليه فإن إدارة النادي وجدت نفسها ملزمة أمام جماهيرها والوسط الرياضي باتخاذ الموقف الذي يرد الاعتبار لهذا النادي العريق”.
وأتم: “ستدرس إدارة النادي خيار الانسحاب من جميع المسابقات التي تقيمها الهيئة التطبيعية ومنها بطولة الدوري الممتاز بكرة القدم”.
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