الأزمة مستمرة.. النجف يدرس الانسحاب من الدوري العراقي

(المستقلة) – يدرس نادي النجف الانسحاب من الدوري العراقي الممتاز، وكافة المسابقات التي تنظمها الهيئة التطبيعية بالاتحاد، على خلفية أزمة مباراة نفط الوسط.

أزمة الزمان والمكان

قررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية اعتبار فريق النجف خاسرا أمام فريق نفط الوسط، وذلك لتخلفه عن حضور المباراة التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت في تمام الساعة الثانية ظهراً على ملعب كربلاء الدولي ضمن الجولة الثانية للدوري الممتاز.

وكان من المفترض أن تقام المباراة على ملعب النجف أمس الجمعة، لكن الهيئة التطبيعية بالاتحاد العراقي لكرة القدم أصدرت تنويها (الخميس) بنقل المباراة إلى ملعب كربلاء الدولي، وإقامة المباراة يوم السبت.

وحضر فريق النجف الى ملعب النجف القديم، بتواجد طاقم تحكيمي اتفقت معه إدارة النادي، وفي حال عدم حضور فريق نفط الوسط للملعب يعتبر النجف نفسه فائزا بالنقاط الثلاث.

اعتراض رسمي

وقال رضوان الكندي، رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي: “سنعقد اجتماعا مهما عصر هذا اليوم لاتخاذ القرار الذي نراه مناسبا ردا على القرارات الظالمة والتعسفية التي صدرت من التطبيعية ضد النادي”.

وأضاف: “التطبيعية حاولت المراوغة ورد اعتراض النادي حول إشراك نادي الديوانية لاعبا مسجلا خارج الفترة المحددة لتسجيل اللاعبين وبعد غلق فترة الانتقالات الصيفية، وبعد ذلك جاء قرارها بنقل مباراة فريقنا أمام فريق نفط الوسط التي كان من المقرر اقامتها يوم أمس الجمعة في النجف الأشرف إلى ملعب كربلاء، بادعاء عدم حصول ملعب النجف على الترخيص”

وتابع “هذا الادعاء غير صحيح ويدحضه الواقع، حيث أن ملعب النادي مرخص حسب قرارات لجنة التراخيص في العام الماضي التي زارت الملعب 3 مرات وأقرت بصلاحيته لإقامة المباريات الرسمية”.

وواصل: “لجنة التراخيص الحالية على لسان رئيسها د. حسين فلامرز أقرت اعتماد الملاعب المرخصة في الموسم الماضي لاستثناء العراق من التراخيص في هذا الموسم، كما أكد ذلك السيد رئيس اللجنة لأكثر من مرة في تصريحاته للقنوات الفضائية”.

واستمر: “حاولت إدارة نادينا وبتدخل عدد من المسؤولين ومنهم السيد لؤي الياسري محافظ النجف الأشرف وبعض أعضاء مجلس النواب العراقي خلال اليومين الماضيين الوصول لحل مرضي لهذا الإشكال، لكن واجهت موقفا متزمتا وإصرارا غريبا من الهيئة التطبيعية على موقفها الرافض لجميع محاولاتنا بالتوصل لحل يرضي جميع الأطراف”.

وأردف: “الإصرار كان واضحا على الحاق الضرر بنادينا بشكل غريب لم يكن مألوفا في الساحة الرياضية حتى في العهود الغابرة، وعليه فإن إدارة النادي وجدت نفسها ملزمة أمام جماهيرها والوسط الرياضي باتخاذ الموقف الذي يرد الاعتبار لهذا النادي العريق”.

وأتم: “ستدرس إدارة النادي خيار الانسحاب من جميع المسابقات التي تقيمها الهيئة التطبيعية ومنها بطولة الدوري الممتاز بكرة القدم”.