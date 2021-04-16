الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة يعقبها انخفاض حرارة وأمطار

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تشهد الأحوال الجوية خلال الأسبوع الرمضاني الجديد، تحديداً، اعتبارا من غدا السبت، وحتى الأربعاء المقبل، موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون هناك تغيرات حادة وسريعة في حالة الطقس، خلال الأسبوع الجديد، وتفاوت ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ما بين ارتفاع كبير وانخفاض حاد الأيام المقبلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك موجة حارة سوف تشهدها البلاد، اعتبارا من غدا السبت وحتى يوم الأثنين المقبل، حيث يكون هناك ارتفاع تدريجي ملحوظ في درجات الحرارة، تكون ذروته يوم الاثنين، فتسجل القاهرة 41 درجة خلال ساعات النهار وتسجل محافظات الصعيد 42 درجة، بينما تتراوح الحرارة في ساعات الليل ما بين 22 لـ 25 درجة.

يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة على غرب البلاد، ويكون هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب البلاد وسيناء أيضاً.

في وسط هذه الأجواء المتغيرة من الطقس، فبحسب الخرائط والأقمار الصناعية، يكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق منها.

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