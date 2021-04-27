الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد تستمر لمدة 5 أيام

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من غد الأربعاء، وحتى يوم الأحد المقبل، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، ليعود الطقس ما بين الحار إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار، معتدل ليلا.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال فترة الموجة الحارة من الأربعاء حتى يوم الأحد المقبل، يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى تتراوح ما بين 28 لـ 32 للعظمى، يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وتتراوح الحرارة ما بين 35 لـ 38 درجة، وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد تصل درجة الحرارة العظمى ما بين 38 لـ 41 درجة.

ويكون الطقس ليلا، لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجات الحرارة الصغرى تتراوح ما بين 16 لـ 19 درجة، يكون معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى تتراوح ما بين 23 لـ 27.

وتبقى الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة، هي النشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

العثور على شبكة تمويل إرهابيين تقودها تونسية وزوجها الأجنبي

اخبار مصر

الحكومة المصرية تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة زيادة البنزين

اخر الاخبار

أنباء عن تعرض سفينة لهجوم في البحر الأحمر

اخر الاخبار

تظاهرات في مقديشو للمطالبة برحيل فرماجو

اخبار العراق

الرشيد : تعليمات جديدة لمنح قروض شراء الوحدات السكنية في مجمع بسماية

اخبار العراق

الإعلام الأمني : القبض على عدد من المطلوبين في عمليات أمنية بعدة محافظات

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد تستمر لمدة 5 أيام

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد تستمر لمدة 5 أيام

اخبار العراق

البصرة : المصوتون على استضافة خليجي 25 تعهدوا لرفعِ الحظر عن الملاعبِ العراقيّة

اخبار العراق

النزاهة ترصد وجود تفاوت كبير في كلف إحالة المستشفيات

اخر الاخبار

إثيوبيا: الإتفاقات التاريخية لتقاسم مياه النيل التى تتمسك بها دول المصب غير معقولة 

اخبار العراق

التخطيط : ارتفاع معدل التضخم خلال شهر اذار الماضي بنسبة ( 7 0 % )

اخبار العراق

ضبط 31 قطعة أثرية معدة للتهريب في ميسان

اخبار العراق

مؤتمر علمي تزامنا مع مئوية الدولة العراقية

اخر الاخبار

الشمري يطالب بتشديد الاجراءات التفتيشية في المنافذ لمنع ادخال اي مواد ممنوع

ثقافة وفنون

الإعلامية المصرية بوسي شلبي .. أمنية حياتها هي الموت

اخبار العراق

وزارة الاعمار : بغداد تحتاج إلى “مخطط إنمائي شامل” لمعالجة الاختناقات