الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد تستمر لمدة 5 أيام

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من غد الأربعاء، وحتى يوم الأحد المقبل، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، ليعود الطقس ما بين الحار إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار، معتدل ليلا.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال فترة الموجة الحارة من الأربعاء حتى يوم الأحد المقبل، يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى تتراوح ما بين 28 لـ 32 للعظمى، يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وتتراوح الحرارة ما بين 35 لـ 38 درجة، وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد تصل درجة الحرارة العظمى ما بين 38 لـ 41 درجة.

ويكون الطقس ليلا، لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجات الحرارة الصغرى تتراوح ما بين 16 لـ 19 درجة، يكون معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى تتراوح ما بين 23 لـ 27.

وتبقى الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة، هي النشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.