الأرصاد المصرية تحذر من موجة برد جديدة على البلاد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية سوف تشهدها البلاد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، حيث يكون هناك أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاطا للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء.

وتكون توزيعة سقوط الأمطار على البلاد، خلال هذه الفترة، كالتالي:

يوم الإثنين

– أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

– أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة

– نشاط للرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

يوم الثلاثاء

– أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

– أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء على فترات متقطعة.

– نشاط للرياحعلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما عن طقس غد الأحد، يكون الطقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

ويكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة يصاحب ذلك نشاط للرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى و8 للصغرى، السواحل الشمالية 18 للعظمى و10 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى و15 للصغرى، شمال الصعيد 19 للعظمى و7 للصغرى، جنوب الصعيد 23 للعظمى و10 للصغرى.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. نانسي عجرم تثير جدلاً بعد الكشف عن وصيتها

اخر الاخبار

فيديو مؤثر… سعودي يوثق لحظة وقوفه على قدميه لأول مرة في حياته

اخر الاخبار

فلسطين.. تسجيل 1564 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

الاخبار

بارزاني : العلاقات السياسية بالعراق لم تعد بالمستوى ويجب ان نشارك السنة

اخر الاخبار

 المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا يصدر أول قرار له 

اخر الاخبار

العراق يتصدر قائمة اكثر الدول العربية تضررا من كورونا

اخر الاخبار

أول تعليق من رانيا يوسف على حكم براءتها في واقعة تصريحات “الحجاب والمؤخرة”

اخر الاخبار

أول تعليق من رانيا يوسف على حكم براءتها في واقعة تصريحات “الحجاب والمؤخرة”

اخبار العراق

27 حالة وفاة و 3187 إصابة جديدة بكورونا .. الموقف العراقي اليومي

اخر الاخبار

رد عاجل من الصومال على بيان الإمارات بشأن أعمال العنف

اخر الاخبار

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام .. وهذا الشرط الوحيد للعودة

اخبار السعودية

ريما الجفالي أول سائقة سعودية تنافس في بطولة الفورمولا آي

اخبار السعودية

السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعات العسكرية

اخر الاخبار

كشف سر المرأة الرومانية المدفونة تحت سوق في لندن

اخر الاخبار

الكويت… توقعات باتخاذ قرار لمنع التجمعات بدلا من الحظر تفاديا للخسائر

اخر الاخبار

بينها ’’حماس’’.. أول رسالة من الفصائل الفلسطينية إلى بايدن

اخبار مصر

مصر تعلن وصول دفعات من لقاح فيروس كورونا خلال ساعات