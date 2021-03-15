الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا جديدا في درجات الحرارة غدًا، الثلاثاء، حيث يكون الطقس دافئا نهارا على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا.

ويكون الطقس معتدلا نهارا على السواحل الشمالية للبلاد باردا ليلا، ويبقى بين الدافئ والحار على محافظات شمال وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار باردا ليلا.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد، الشبورة المائية الخفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 14، شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 12، جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 13.