الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا جديدا في درجات الحرارة غدًا، الثلاثاء، حيث يكون الطقس دافئا نهارا على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا.

ويكون الطقس معتدلا نهارا على السواحل الشمالية للبلاد باردا ليلا، ويبقى بين الدافئ والحار على محافظات شمال وجنوب  الصعيد خلال ساعات النهار باردا ليلا.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد، الشبورة المائية الخفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 14، شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 12، جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 13.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

مصر تكشف حقيقة تحمل تكلفة المسحات الطبية للكشف عن كورونا لأندية الدورى

اخر الاخبار

ارتفاع معدل التضخم في السعودية بنسبة 5.2% خلال فبراير

اخر الاخبار

شاهد..أول ظهور للفنان الكويتي طلال سام بعد إطلاق سراحه

اخبار مصر

الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة

اخر الاخبار

أمير قطر يوجه دعوة لرئيس مجلس السيادة السوداني لزيارة الدوحة

اخر الاخبار

الحوثيون يعلنون استهدافهم مطار أبها وقاعدة الملك خالد بالسعودية بمسيرات

اخر الاخبار

صحيفة : شركات هندية تحذر .. انتاج اللقاحات في خطر بسبب ضوابط امريكية

اخر الاخبار

صحيفة : شركات هندية تحذر .. انتاج اللقاحات في خطر بسبب ضوابط امريكية

اخر الاخبار

كويتى يطلق النار على أخر ولوحة سيارة تكشف المستور

اخبار مصر

عمرو أديب يرد على محمد رمضان ويؤكد ..ليس بيني وبينه خصومة

اخبار العراق

الأمن النيابية : عديد قوات حلف الناتو في العراق لا يتجاوز 320 شخصاً

اخر الاخبار

فيلم ”النمر الأبيض“ يتصدر منصة نيتفليكس بمعدل 27 مليون مشاهدة

اخر الاخبار

”مايكروسوفت“ تقديم ميزة تلغي صوت الضوضاء في تطبيق سكايب

اخبار العراق

مالية النيابية : شبه توافق بين بغداد واربيل على حسم الموازنة

اخر الاخبار

وزارة الصحة : تجهيز دائرة صحة الأنبار بأربع شاحنات أدوية ومستلزمات طبية

اخر الاخبار

وفد أمني عراقي كبير يصل الى قضاء سنجار

اخر الاخبار

اسعار النفط تتجه نحو الصعود بسبب التعافي الاقتصادي في الصين