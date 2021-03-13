الأرصاد المصرية تحذر من اضطرابات شديدة في الطقس

المستقة/-أحمد عبدالله/ أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم السبت، عن موعد انتهاء فصل الشتاء، فيما حذرت من أن البلاد ستشهد اضطرابات شديدة في الطقس قبل نهايته.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة، الدكتور محمود شاهين، أنه يفصل البلاد عن انتهاء فصل الشتاء 8 أيام فقط، موضحا أن بداية فصل الربيع 21 مارس/ آذار الجاري، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.

ولفت إلى أن نهايات الفصول دائما متقلبة بشكل كبير ما بين ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، خاصة مع الإقبال على فصل انتقالي بين الشتاء والصيف هو فصل الربيع.

ويشهد الطقس اعتبارا من غدا الأحد الموافق 14 مارس وحتى الجمعة 19 من الشهر نفسه حالة من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، مع وجود انتشار للشبورة المائية خلال أيام التنبؤ، ونشاط لحركة الرياح.

وأكدت الأرصاد الجوية المصرية، الأربعاء الماضي، أن البلاد تتعرض لانخفاض سطحي قريب من غرب البلاد، سيعمل على استثارة الغبار على الساحل الغربي، كما ترتفع معه درجة الحرارة ولكنها سرعان ما تنخفض الخميس”.

وأفادت الأرصاد المصرية بأن هذه الموجات هي سمة الفترة المقبلة، لذا يرجى عدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس لأنها ستعاود النزول بشكل كبير لاحقا.

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