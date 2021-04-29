الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة على البلاد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الجمعة، اليوم الثامن عشر من أيام شهر رمضان المعظم، حيث يشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة سيشهد نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة ، القاهرة الكبرى العظمى 37 درجة والصغرى 21، والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 21، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 33 درجة والصغرى 20، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 20، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 درجة والصغرى 24 ، وشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 23 ، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 27.

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