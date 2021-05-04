الأرصاد المصرية تحذر.. ذروة الموجة الحارة غدا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تشهد الأحوال الجوية، غدا الأربعاء، ذورة الموجة الحارة التي تضرب البلاد، منذ عدة أيام، حيث تتجاوز الحرارة العظمى الـ 40 درجة مئوية على كافة أنحاء البلاد باستئناء السواحل تتخطى الـ 30 درجة.

واعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة  على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية.

ويكون الطقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى والصغرى 23، السواحل الشمالية 32 للعظى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 24، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28.

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