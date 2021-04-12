الأردن يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك

المستقلة /- أعلن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن الثلاثاء، الموافق الثالث عشر من نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

ورفع سماحته بهذه المناسبة أسمى أيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأسرة الهاشمية الكريمة، داعيا الله بأن يحفظ الأردن قيادة وحكومة وشعبا وان يحفظ جيشه والاجهزة الامنية، وان يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة، وان يرفع عنا الوباء والبلاء والفتن ويجنبنا الأسقام والأمراض. وقال سماحته إن دائرة الإفتاء قامت ممثلة بلجانها الشرعية والعلمية وبالتعاون مع الدوائر المختصة لرصد هلال رمضان المبارك لعام 1442 هـ ، حيث جعل الله سبحانه تعالى الأهلة مواقيت لصومنا وحجنا .

وأضاف سماحته أنه في هذا اليوم الإثنين 12 نيسان من عام 2021، اجتمع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية وبعد أن اطلع المجلس على نتائج التحري لتولد هلال رمضان المبارك وتتبع حركاته ومنازله ثبت لدى المجلس إن يوم غد الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر نيسان لعام 2021 للميلاد هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.