الأردن يشارك بقمة المدن الذكية في قطر الثلاثاء

المستقلة /- تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، قمة عالمية للمدن الذكية بمشاركة الأردن، وهي أول قمة من نوعها في المنطقة تختص بالبحث في مفهوم المدن الذكية ودورها، خصوصًا في أوقات جائحة فيروس كورونا وما بعدها.

وقالت شركة مشيرب العقارية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الجهة المنظمة للقمة، الأحد، إنّ أعمال القمة ستعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، فيما تستضيف خبراء ومتخصصين من قطر ومختلف أرجاء العالم، من بينهم ممثلون عن مدن ذكية رائدة حول العالم منها أمستردام وموسكو وسنغافورة.

وأضافت، “تُعتبر قمة الدوحة للمدن الذكية فرصة مهمة لقادة الصناعة والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات لمشاركة الأفكار والبحث في المواضيع ذات الصلة والعمل على وضع إطار يحدد توجهات المدن الذكية في المستقبل. كما تشكل القمة منصة فريدة للاستماع إلى آراء وتجارب المبتكرين ورواد التكنولوجيا والمطورين حول الحلول التكنولوجية وأثرها في قطاع البناء والعقارات”.

وتركز القمة على أهمية الاستفادة من التقدم التكنولوجي في إنشاء المدن وأثرها على جودة حياة السكان ومستوى الأمن والسلامة الذي توفره، كما تشهد القمة حلقات نقاشية بمشاركة خبراء ومتخصصين للبحث في مواضيع مهمة، مثل موضوع الأمن السيبراني في المدن الذكية وأهمية إضافة الذكاء الرقمي إلى حياة السكان.

وتبحث الجلسة الثانية في موضوع التنقل واستخدام المركبات ذاتية القيادة وكيف تقدم المدن الذكية نموذج أعمال جديدًا لوسائل النقل.

وستبحث الجلسة الثالثة موضوع “الابتكار والاستدامة من التحول في نمط الحياة إلى تغيّر المناخ”.

وتختتم القمة بجلسة خاصة حول استعداد المدن الذكية لمواجهة جائحة ما، وكيف يمكن لمدينة أن تصمد في حالة الإقفال التام ومدى جاهزية المدن الذكية للتعامل مع الجائحة وغيرها.