الأردن يسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات ووفيات كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ سجل الأردن اليوم الخميس 74 وفاة و9192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 514,107 حالات، والوفيات إلى 5627 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 491، فيما غادرت 314 حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 4584 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 416,971 حالة.

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