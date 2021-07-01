الأردن.. دفاع قضية الفتنة يطلب خبيرا فنيا شارك بقضية الحريري

المستقلة/-أحمد عبدالله/كشف محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، المتهم الأول في “قضية الفتنة”، أن الدفاع طلب خبيرا فنيا كان قد شارك بقضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وأوضح المحامي محمد عفيف لقناة “سي إن إن” الأمريكية، أن الخبير الفني البريطاني الذي قدم خبرته في المحكمة الدولية الخاصة بقضية الحريري، سيحضر من لندن في حال موافقة المحكمة على ذلك، مشيرا إلى أن “طلب الخبير البريطاني يهدف إلى تقديم الخبرة الفنية في التسجيلات الصوتية والمراسلات التي وردت في لائحة الاتهام للمتهمين”.

وقال المحامي عفيف، إن قائمة الدفاع، تضم أسماء 25 شاهدا بينهم وزراء سابقون وأشراف بالإضافة إلى عدد من الأمراء وفي مقدمتهم الأمير حمزة بن الحسين، لافتا إلى أن القائمة قد يطرأ عليها تغييرات، مرجحا أن يقدم الدفاع قائمة أخرى في ملحق إضافي ضمن المدة القانونية.

وتعقد محكمة أمن الدولة جلساتها التي انطلقت في 21 يونيو الماضي في “قضية الفتنة” بسرية، من دون أن يسمح سوى لوكلاء الدفاع بحضورها، كما تم تقديم إفادات دفاعية خطية للمتهمين، بينهم الشريف حسن بن زيد، في الجلسة السابقة.

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