توقيف 4 مسؤولين إضافيين في قضية مستشفى السلط بالأردن

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفاد مصدر قضائي أردني، اليوم الأحد، بتوقيف 4 مسؤولين إضافيين بوزارة الصحة على ذمة التحقيقات في قضية مستشفى السلط.

وقالت قناة “الغد” إن المسؤولين الأربعة تم توقيفهم بتهمة “التسبب بوفاة” بعد ما أدى انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط إلى وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وكشف نائب عام عمان، حسن العبداللات، عن أن “مدعي عام السلط قرر في قضية مستشفى السلط، قرر توقيف أربعة من المشتكى عليهم الجدد في القضية، وهم أمين عام وزارة الصحة ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة”.

وأضاف العبداللات أن “المشتكى عليهم أصبحوا 13 وجميعهم موقوفون لحساب القضية”، مؤكدا أن “النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية، بعدما استمعت إلى 66 شاهد إثبات”.

في سياق متصل، قرر النائب العام الأردني، عمَّان حسن العبدالات، يوم الخميس الماضي، توقيف رئيس مجموعة الغازات الطِّبية بوزارة الصِّحة.

يذكر أن 7 مصابين بفيروس كورونا كانوا قد توفوا في مستشفى السلط الحكومي، على بعد 30 كيلومترا شمال غرب عمان، السبت الماضي بعد انقطاع الأكسجين، ما أثار موجة غضب في المملكة التي تسجل أعداد إصابات قياسية بالوباء، في واقعةٍ أدّت إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات وتوقيف عدة أشخاص بينهم مدير مستشفى السلط وأربعة من مساعديه.