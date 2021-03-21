توقيف 4 مسؤولين إضافيين في قضية مستشفى السلط بالأردن

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفاد مصدر قضائي أردني، اليوم الأحد، بتوقيف 4 مسؤولين إضافيين بوزارة الصحة على ذمة التحقيقات في قضية مستشفى السلط.

وقالت قناة “الغد” إن المسؤولين الأربعة تم توقيفهم بتهمة “التسبب بوفاة” بعد ما أدى انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط إلى وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وكشف نائب عام عمان، حسن العبداللات، عن أن “مدعي عام السلط قرر في قضية مستشفى السلط، قرر توقيف أربعة من المشتكى عليهم الجدد في القضية، وهم أمين عام وزارة الصحة ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة”.

وأضاف العبداللات أن “المشتكى عليهم أصبحوا 13 وجميعهم موقوفون لحساب القضية”، مؤكدا أن “النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية، بعدما استمعت إلى 66 شاهد إثبات”.

في سياق متصل، قرر النائب العام الأردني، عمَّان حسن العبدالات، يوم الخميس الماضي، توقيف رئيس مجموعة الغازات الطِّبية بوزارة الصِّحة.

يذكر أن 7 مصابين بفيروس كورونا كانوا قد توفوا في مستشفى السلط الحكومي، على بعد 30 كيلومترا شمال غرب عمان، السبت الماضي بعد انقطاع الأكسجين، ما أثار موجة غضب في المملكة التي تسجل أعداد إصابات قياسية بالوباء، في واقعةٍ أدّت إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات وتوقيف عدة أشخاص بينهم مدير مستشفى السلط وأربعة من مساعديه.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. السعودية وعد العساف ترد على منتقدي ارتدائها الحجاب

اخر الاخبار

توقيف 4 مسؤولين إضافيين في قضية مستشفى السلط بالأردن

اخر الاخبار

زوجة سلطان عمان تلفت الأنظار في ظهور نادر..صور

الاخبار

آخر ظهور للكاتبة والأديبة الراحلة نوال السعداوي..فيديو

اخر الاخبار

الحكومة اليمنية تعلن السيطرة على مواقع مهمة في مأرب

اخر الاخبار

انفجار غرب إيران يؤدي بحياة شخص وإصابة ثلاثة

اخر الاخبار

مصر تتعرض لـ 3 منخفضات حرارية خلال فصل الربيع هذا العام

اخر الاخبار

مصر تتعرض لـ 3 منخفضات حرارية خلال فصل الربيع هذا العام

اخر الاخبار

نوال السعداوي المفكرة التي ظلمتها الأفكار المسبقة

اخبار العراق

رئيس اركان الجيش يناقش الخطط الامنية لزيارة الشعبانية في كربلاء

اخر الاخبار

شاهد.. كيف احتفل محمد رمضان بعيد الأم

اخبار العراق

اعتقال متهم هرب الى كربلاء بعد قتل زوجته

اخبار العراق

مرصد : قضية توقيف الصميدعي تؤكد ضرورة إلغاء قوانين “حقبة البعث”

اخر الاخبار

أول تعليق من الفنان السعودي إبراهيم الحربي بعد تعافيه من كورونا

اخبار العراق

تحالف سائرون يهدد بسحب الثقة من وزير المالية بسبب “التمييز”

اخر الاخبار

متظاهرون يغلقون مبنى إدارة محلية في ذي قار

اخر الاخبار

وفاة الفنانة المصرية الشابة رضوى أبو شادي