الأردن.. توقيف مدير صحة البلقاء ومسؤولين آخرين لهذا السبب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال نائب عام عمان، حسن العبداللات، إنه تقرر توقيف مدير صحة البلقاء ومساعد مدير مستشفى الحسين بالسلط للشؤون التمريضية ومسؤول الأجهزة الطبية على خلفية نقص الأكسجين في المستشفى.

وأضاف نائب عام عمان حسن العبداللات، أن “مدعي عام السلط، قرر توقيفهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة أسبوع، وأسند إليهم تهمة التسبب بالوفاة مكرر 7 مرات بالاشتراك”.

وأوضح أن “التحقيقات ما زالت تسير بوتيرة عالية ودقيقة حتى الانتهاء من تحديد المسؤولين عن هذه الجريمة التي راح ضحيتها 9 أردنيين، منهم 7 بسبب نفاد الأكسجين”.

وتوقع الانتهاء من التحقيقات كاملة خلال الأيام القليلة المقبلة.