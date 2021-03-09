الأردن… تعليق التعليم في جميع أنحاء البلاد لهذا السبب 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تعليق العملية التعليمية في مدارس وجامعات المملكة ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر، نظرا لتزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس “تعليق الدوام الوجاهي والعودة للتعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة للمراحل كافة، بما فيها رياض الأطفال… اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء العاشر من مارس 2021 وحتى إشعار آخر”.

كما أعلن أبو قديس عن استمرار دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس بالحد الأدنى، “بما يضمن ديمومة تقديم الخدمة لأبنائنا الطلبة في التعليم عن بعد”.

وسجل الأردن اليوم 7072 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 442202، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 61678 حالة، كما سُجلت 59 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5046 وفاة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. فجر السعيد تبحث عن مواهب جديدة للمشاركة في مسلسلها الجديد

اخبار العراق

البصرة ترحب بقرار اعفاء مواطني 37 دولة من سمة الدخول للعراق

الاخبار

تأجيل جلسة مجلس النواب الليبي لمنح الثقة لحكومة الدبيبة إلى الغد

اخر الاخبار

فيديو.. ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في أحدث جلسة تصوير

اخبار العراق

نفط ميسان يعود من السماوة بفوز ثمين 

اخر الاخبار

تعرف على الدول العربية الأكثر امتلاكا للذهب

اخر الاخبار

فيديو.. بعد تصدرها التريند..تامر عاشور يطرح كليب “بقول عادي” عبر يوتيوب

اخر الاخبار

فيديو.. بعد تصدرها التريند..تامر عاشور يطرح كليب “بقول عادي” عبر يوتيوب

اخر الاخبار

الاردن : جثمان “عبود العمري” سيصل المملكة الخميس

اخر الاخبار

كيم كارداشيان تعترف بفشلها فى الموسم الأخير من برنامجها “The Kardashians”

اخبار مصر

مصر..35 مليار جنيه زيادة في ودائع العملاء بالبنوك

اخبار مصر

تعاون مصري عراقي في القطاع الزراعي

اخبار العراق

الطلبة يواصل الترنح في الدوري العراقي

اخر الاخبار

تعرف على الطفل عبد الرحمن عادل الذي أبكى السيسي؟

اخر الاخبار

متى بتعافي الاقتصاد العالمي من أثار جائحة كورونا؟

اخبار مصر

السيسى: افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة إعلان جمهورية جديدة

اخر الاخبار

فريق BTS يتبرع بأزياء كليب “Life Goes On” فى مزاد علني.. تفاصيل