الأردن.. الأغذية العالمي يعتذر بسبب البسكويت المخصص للطلبة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قدم برنامج الأغذية العالمي في الأردن، اعتذاراعن تغريدة سابقة بشأن فوائد البسكويت المحشي المقدم لطلبة المدارس.

وأصدر البرنامج العالمي بيانا مقتضبا عبر تويتر، اعتذر فيه عن تغريدة سابقة، وقال: “يعتذر برنامج الأغذية العالمي في الأردن عن التغريدة التي تشير إلى البسكويت المحشي بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن التابع لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك لعدم صياغتها بشكل صحيح”.

وتابع البيان: “نود أن نوضح أن البسكويت المدعم هو جزء من برنامج التغذية المدرسية الذي يدعم الأطفال في المناطق الأكثر احتياجا في الأردن. يوفر البسكويت وجبة خفيفة ومغذية للأطفال لمساعدتهم على التركيز خلال يومهم الدراسي”.

يأتي اعتذار البرنامج العالمي للأغذية في الأردن عن تغريدة جاءت في وقت سابق، قال فيها: “‏لقد عادت المدارس والبسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي! البسكويت المحشو بالتمر حافز للأهل لإبقاء أطفالهم في المدرسة بعيدًا عن عمالة الأطفال والزواج المبكر”.

وعادت المدارس في الأردن لاستقبال مئات الآلاف من الطلاب والطالبات، بداية من يوم 7 فبراير/شباط الجاري، بعد عام تقريبا من إغلاق أبوابها.

وتأتي العودة ضمن خطة وضعتها وزارة التربية لإعادة أكثر من مليوني طالب بشكل تدريجي، وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وكان التدريس في المدارس والجامعات في الأردن منذ منتصف آذار/مارس 2020، مع بدء تفشي فيروس كورونا في العالم، كإجراء احترازي.

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