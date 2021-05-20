الأرجنتين تنفرد بتنظيم كوبا أمريكا 2021

المستقلة/- يبدو أن النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا ستشهد مفاجأة مدوية فيما يخص البلد المستضيف، قبل أقل من شهر على انطلاقها.

وكان يفترض أن يتم تنظيم النسخة المقبلة من كوبا أمريكا خلال الفترة من 13 يونيو/ حزيران إلى 10 يوليو/ تموز، وذلك في الأرجنتين وكولومبيا.

لكن صحيفة “ماركا” الإسبانية فجرت مفاجأة مدوية قبل أقل من شهر على تنظيم البطولة، حيث كشفت عن نية اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم سحب التنظيم من كولومبيا، ومنحه بالكامل إلى الأرجنتين.

وبحسب “ماركا”، فإنه في غضون ساعات قليلة سيكون ذلك القرار رسميا من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سبب ذلك الأمر يعود إلى استمرار المظاهرات في عدد من الشوارع الرئيسية بالعاصمة الكولومبية “بوجوتا”، للمطالبة بعدم استضافة البلاد لبطولة كوبا أمريكا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة التي تعيشها بسبب تفشي فيروس كورونا.

ورغم تعهدات الحكومة الكولومبية بتنظيم الجزء الخاص بها من البطولة، فإن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم يخشى على الوفود التي ستتواجد في البلاد.

ويرى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بأنه لا يمكن ضمان سلامة الوفود المشاركة في البطولة على الأراضي الكولومبية، سواء من الناحية الأمنية أو الصحية، وهو ما دفعه للتفكير باتخاذ هذا القرار.