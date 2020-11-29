اقليم كردستان يرفض توزيع الرواتب على الموظفين

المستقلة /- كشف تقرير كردي، اليوم الاحد، عن امتناع حكومة اقليم كردستان توزيع الرواتب على موظفي الاقليم رغم توافر حوالي 400 مليار دينار.

وذكر التقرير الذي نشره موقع رووداو ، انه وبحسب المعلومات التي حصل عليها من مصادر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة اقليم كردستان، فإن العائدات المحلية النفطية وغير النفطية تم تجهيزها لغرض صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تشرين الأول من هذا العام.

التقرير اوضح ان “هناك موردان لتأمين الرواتب، أولهما عبارة عن العائدات المحلية النفطية وغير النفطية وتم تأمين 100 مليار دينار من العائدات المحلية غير النفطية وأقل من 300 مليار دينار من عائدات النفط”.

وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان لن تباشر بصرف رواتب موظفيها إلا بعد إطلاق مبلغ الـ320 مليار دينار من بغداد، أو تحديد مصير هذا المبلغ: “موعد صرف الرواتب مرتبط بتحديد مصير الـ320 مليار دينار من قبل بغداد”.