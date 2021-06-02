اعلامية شهيرة تلتقي بوالدها بعد 18 سنة بصدفة غريبة

المستقلة /- انتشر مؤخرا حديث للناشطة الاجتماعية الكويتية فرح الهادي عبر مقطع فيديو مع اعلامية مشهورة عن تفاصيل عثورها على والدها.

حيث قالت الناشطة الاجتماعية فرح الهادي، حول العلاقة بينها وبين والدها، وبينت أنها لا تعرف والدها وانه رحل عنهم قبل 18 عام وكانت في فترتها صغيرة هي وشقيقتها الأصغر الممثلة الكويتية فوز الهادي.

اضافت فرح الهادي في المقابلة، انها في يوم من الايام قامت بفتح الرسائل التي تتلاقها يوميا عبر حسابها على الانستغرام، لتتفاجئ بشخص يرسل لها صورة لها وهي بعمر ال 4 سنوات بجانب والدها، ثم تبين أنه شقيق والدها “عمها ” ليخبرها أن والدها ما زال في الكويت ويعاني من وعكة صحية، ويرغب بمشاهدتكما هي وشقيقتها، وكان لقائها به أشبه بالصدمة.

يذكر أن الناشطة الكويتية فرح الهادي تعيش في الكويت، وسبق وان كان لها عدة ادوار تمثيلية بجانب زوجها عقيل، وهما من اشهر الناشطين.