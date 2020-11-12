اعتقال 59 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية مختلفة في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أفاد مصدر امني في شرطة كربلاء ، مساء الخميس ، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال 59 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية مختلفة اليوميين الماضيين .

وقال المصدر الأمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “قسم شرطة النجدة تمكن من اعتقال 55 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة “.

وأضاف كما “تمكنت نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) من اعتقال 4 مطلوبين للقضاء “، مبينا إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.