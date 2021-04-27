اعتقال مجموعة من المطلوبين بنزاع عشائري في البصرة

اعتقال مجموعة من المطلوبين بنزاع عشائري في البصرة

المستقلة /- اعتقلت القوات الأمنية في البصرة مجموعة من المطلوبين بنزاع عشائري في مناطق شمالي المحافظة.

ووجه قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف بحسب بيان تلقت المستقلة نسخة منة , ” بإحالة جميع المتسببين بالنزاعات العشائرية إلى القضاء .

وأضاف أن القوات الأمنية خلال الفترة الماضية قامت بمداهمة واعتقال مجاميع إرهابية وأخرى إجرامية متورطة بقتل أبناء محافظة البصرة ” مشيرا الى ان هؤلاء المجرمين تمت إحالتهم إلى السلطات القضائية وذلك الاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.