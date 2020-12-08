اعتداء على مديرة احدى مدارس البصرة .. والتربية تستنكر

المستقلة … تعرضت مديرة مدرسة نور الاسلام الابتدائية للبنات التابعة لتربية محافظة البصرة للاعتداء من قبل ولي أمر احدى التلميذات.

حيث استنكرت وزارة التربية العراقية الحادثة، فيما شدد معالي وزير التربية علي حميد الدليمي ، على عدم التهاون في ملف الاعتداء على الملاكات التعليمية والتدريسية.

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فيما دعا الدليمي جميع اولياء امور الطلبة الى “الابتعاد عن هذه التصرفات الدخيلة على المجتمع العراقي والدعوة إلى التعجيل في تطبيق قانون حماية المعلم والمدرس”.